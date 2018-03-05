"Трактор" переиграл "Нефтехимик" и удвоил счет в серии

"Трактор" обыграл дома "Нефтехимик" со счетом 4:1 во втором матче серии плей-офф КХЛ. Челябинцы удвоили счет в серии - 2:0.

В составе победителей отличились нападющие Рихард Гюнге, Марсель Шолохов, Линус Виделль и Алексей Кручинин. У "волков" шайбу забросил защитник Олег Пиганович.

Следующая игра в серии состоится 7 марта в Нижнекамске.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Второй матч

"Трактор" (Челябинск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Гюнге - 1 (Щехура), 1:20 - 1:0. Шолохов - 1 (Ю. Петров, Исаев), 25:45 - 2:0. Пиганович - 1 (бол., Нестрашил, Густафссон), 36:31 - 2:1. Виделль - 2 (Гюнге), 57:51 - 3:1. Кручинин - 2 (п.в., Никитин), 58:34 - 4:1.

Вратари: Францоуз - Ежов (58:22 - 58:34).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 29 (6+14+9) - 35 (5+13+17).

Судьи: Белов, Фатеев.

Счет в серии: 2-0

5 марта. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

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