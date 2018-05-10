"Трактор" определится с главным тренером после завершения чемпионата мира

Директор "Трактора" Иван Сеничев заявил, что имя главного тренера челябинской команды станет известно после завершения чемпионата мира – турнир завершится 20 мая.

Срок действия контракта Анвара Гатиятулина закончился 30 апреля, после чего челябинский клуб предложил специалисту новое соглашение. На данный момент Гатиятулин находится в тренерском штабе сборной России, которая выступает на чемпионате мира в Дании.

– Нам еще Анвар Рафаилович не ответил, он в сборной, мы его не дергаем, – приводит ТАСС слова Сеничева. – Рассматриваем много кандидатур. Еще не утвержден бюджет, и как только это произойдет, наступит какое-то понимание по главному тренеру. Думаю, к концу мая все будет ясно, приоритет будем отдавать российскому тренеру, но посмотрим, какие будут условия.

Все определяют деньги, условия контракта. У нас очень мало денег – самый маленький бюджет в дивизионе Харламова, к сожалению, но что есть, то есть, и мы исходим из этого. Конечно, нам хотелось бы пригласить тренера с именем, но там совсем другие расклады. Зато у нас хороший клуб, хороший коллектив,

В прошлом сезоне КХЛ "Трактор" под руководством Гатиятулина вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где уступил в серии "Ак Барсу" со счетом 0-4.

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