"Трактор" одержал победу дома над "Амуром"

"Трактор" разгромил дома "Амур" в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. Голами отметились нападающие Кристиан Томас, Семен Кокуев и Райан Стоа.

"Трактор" занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. Хабаровский клуб располагается на 12-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Амур" (Хабаровск) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Томас – 6 (Энлунд), 35:24 – 1:0. Стоа – 9 (Бэйлен), 39:59 – 2:0. Кокуев – 3 (Рыбаков, Шаров), 49:14 – 3:0.

Вратари: Демченко – Мурыгин.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 26 (11+7+8) – 32 (13+9+10).

Судьи: Овчинников, Спирин.

4 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

Все о чемпионате КХЛ – здесь.