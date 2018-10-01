"Трактор" одержал минимальную победу над московским "Динамо"

"Трактор" обыграл московское "Динамо" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственная шайба в активе Александра Бергстрема.

Челябинский клуб набрал 11 очков и занимает девятое место на Востоке. У "Динамо" девять очков и десятое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "ХК Динамо" (Москва) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Бергстрем - 2 (бол., Стоа, Полыгалов), 48:58 - 1:0.

Вратари: Судницин - Бочаров (58:32).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 19 (4+10+5) - 30 (7+9+14).

Судьи: Бирин, Наумов.

1 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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