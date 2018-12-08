"Трактор" одержал гостевую победу над "Сибирью" в овертайме

Челябинский "Трактор" переиграл "Сибирь" в овертайме со счетом 2:1. Счет в первом периоде открыл форвард гостей Егор Дугин. Ближе к концу второй двадцатиминутки положение выровнял Владимир Первушин. Победную шайбу за пять секунд до конца овертайма забросил Пол Щехура.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Дугин - 2 (Шаров), 7:28 - 0:1. Первушин - 3 (Зырянов), 35:39 - 1:1. Щехура - 9 (бол.), 64:55 - 1:2.

Вратари: Красиков - Демченко.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 54 (17+18+13+6) - 23 (6+6+8+3).

Благодаря этой победе "Трактор" набрал 35 очков и сравнялся по набранным баллам с идущим восьмым "Куньлунем". "Сибирь" осталася на 11-й строчке Востока с 28-ю очками.