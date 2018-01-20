"Трактор" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Югру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" одержал победу над "Югрой" – 2:1. В составе челябинцев отличились Игорь Полыгалов и Марсель Шолохов. За "мамонтов" шайбу забросил Александр Угольников.

Для "Трактора" данная победа стала четвертой подряд. Клуб из Ханты-Мансийска проиграл в четвертой встрече к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Угольников – 8 (бол., Пестушко, Савинайнен), 17:03 – 0:1. Полыгалов – 13 (Кручинин), 33:21 – 1:1. Шолохов – 1 (Кокуев, Рыбаков), 46:11 – 2:1.

Вратари: Францоуз – Билялов (58:43 – 59:50).

Штраф: 12 – 12.

Броски: 28 (8+12+8) – 24 (14+5+5).

Судьи: Ансонс, Гамалей.

20 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Турнирная таблица – здесь