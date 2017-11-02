"Трактор" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Автомобилист" в овертайме

"Трактор" на выезде обыграл "Автомобилист" в овертайме - 3:2. Победная шайба на счету нападающего Игоря Полыгалова.

Для челябинцев эта победа стала четвертой подряд. Команда из Екатеринбурга не смогла продлить свою победную серию из трех матчей.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Трактор" (Челябинск) - 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Черников - 1 (Якуценя), 7:04 - 0:1. Куляш - 5 (Симаков, Голышев), 13:16 - 1:1. Шаров - 2 (Якуценя), 17:08 - 1:2. Чайковски - 4 (бол., Михнов), 21:50 - 2:2. Полыгалов - 6 (Виделль), 61:49 - 2:3.

Вратари: Коварж - Демченко.

Штраф: 0 - 10.

Броски: 48 (14+16+17+1) - 26 (10+6+8+2).

Судьи: Букин, Спирин.

2 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".