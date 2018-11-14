"Трактор" обыграл "Витязь"

"Трактор" победил "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Райан Стоа.

"Трактор" набрал 25 очков и расположился на 10-м месте на Востоке. "Витязь" с 24 баллами занимает восьму строчку на Западе.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Кравцов - 4 (бол., Глинкин, Полыгалов), 19:35 - 0:1. Стоа - 5, 31:09 - 0:2. Кокарев - 5 (Семин, Гривик), 39:57 - 1:2. Швец-Роговой - 8 (мен.), 44:08 - 2:2. Семин - 7 (буллит), 55:24 - 3:2. Бэйлен - 3 (Исаев, Стоа), 58:29 - 3:3. Стоа - 6 (Бэйлен, Томас), 60:18 - 3:4.

Вратари: Ортио - Демченко (58:22 - 58:29).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 28 (3+15+10+0) - 29 (6+11+11+1).

Судьи: Ромасько, Цыплаков.

14 ноября. Подольск. ЛД "Витязь". 2044 зрителя.

Все о КХЛ - здесь