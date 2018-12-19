"Трактор" обыграл "Торпедо", одержав третью победу подряд

"Трактор" в овертайме победил "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил защитник Илья Карпухин.

"Трактор" набрал 39 очков и расположился на 8-м месте на Востоке. "Торпедо" с 47 баллами занимает шестую строчку.

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"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Трактор" (Челябинск) - 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Томас - 3 (бол., Бэйлен, Энлунд), 18:19 - 0:1. Миле - 11 (бол., Хольм, Варнаков), 31:42 - 1:1. Бэйлен - 5 (Энлунд, Рыбаков), 53:14 - 1:2. Саболич - 10 (бол., Боди, Галузин), 57:48 - 2:2. Карпухин - 1, 61:22 - 2:3.

Вратари: Галимов - Демченко.

Штраф: 18 - 37.

Броски: 45 (9+20+15+1) - 30 (14+6+8+2).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

19 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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