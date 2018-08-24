"Трактор" обыграл "Сибирь" на Мемориале Ромазана

"Трактор" переиграл "Сибирь" в матче Мемориала имени Ромазана. За команду победителей дубль сделал Рихард Гюнге, еще по одной шайбе забросили Игорь Полыгалов и Пол Щехура. За новосибиский клуб забил Роман Савченко.
Мемориал И. Ромазана
"Трактор" (Челябинск) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы: Полыгалов – 1 (бол., Бергстрем), 3:55 – 1:0. Гюнге – 5 (Щехура, Бэйлен), 8:39 – 2:0. Щехура – 4 (бол., Бергстрем, Бэйлен), 15:28 – 3:0. Савченко – 1 (Эммертон, Лисин), 33:06 – 3:1. Гюнге – 6 (бол.), 43:46 – 4:1.
Вратари: Судницин – Красиков.
Судьи: Бондарь, Шемякин.
24 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
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