"Трактор" обыграл "Северсталь"

"Трактор" выиграл у "Северстали" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У победителей отличились Пол Щехура и Ник Бэйлен.

У "Северстали" гол в активе Даниила Вовченко. "Трактор" набрал девять очков и занимает десятое место в Восточной конференции. "Северсталь" с таким же количеством очков девятая на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Щехура - 4 (бол., Бергстрем), 7:28 - 1:0. Вовченко - 2 (бол., Корнеев), 12:22 - 1:1. Бэйлен - 1 (бол., Кравцов, Исаев), 54:32 - 2:1.

Вратари: Судницин - Фурх (59:00).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (9+10+9) - 30 (10+10+10).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

29 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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