"Трактор" обыграл "Салават Юлаев"

"Трактор" в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ победил "Салават Юлаев" – 4:2. Команда Анвара Гатиятулина после этой встречи расположилась на второй строчке Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Голы: Панков – 1 (Шинин), 14:09 – 1:0. Куляш – 3 (бол., Энгквист, Умарк), 16:56 – 1:1. Кольцов – 5 (Якуценя, Белов), 25:03 – 2:1. Якуценя – 4 (Пестунов, Шинин), 31:49 – 3:1. Панков – 2 (Черников), 32:27 – 4:1. Макаров – 1 (Д. Воробьев, Е. Бодров), 42:53 – 4:2.

Вратари: Демченко – Сведберг (Гаврилов, 32:27).

Штраф: 10 – 39.

Броски: 39 (14+14+11) – 41 (15+13+13).

Судьи: Белов, Франо.

17 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В. К. Белоусова.