"Трактор" обыграл "Нефтехимик" в пятом матче серии плей-офф и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

В пятом матче серии плей-офф КХЛ "Трактор" дома переиграл "Нефтехимик" со счетом 4:3. В составе челябинцев дубль оформил защитник Иван Вишневский, а также по разу отличились нападающие Виталий Кравцов и Юрий Петров.

У "волков" шайбы забросили защитники Олег Пиганович, Александр Брынцев и Александр Сорокин.

"Трактор" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

"Трактор" (Челябинск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Голы: Вишневский - 1 (бол., Ал. Петров, Кручинин), 10:01 - 1:0. Пиганович - 2 (бол., Куликов, Эверберг), 16:39 - 1:1. Кравцов - 4 (бол., Вишневский, Кручинин), 21:35 - 2:1. Вишневский - 2 (бол., Шаров, Кравцов), 23:30 - 3:1. Ю. Петров - 1 (Гюнге, Черников), 28:07 - 4:1. Брынцев - 1 (бол.), 39:47 - 4:2. Сорокин - 1 (Порядин), 49:53 - 4:3.

Вратари: Демченко - Макаров (Ежов, 23:30, 58:08).

Штраф: 24 - 20.

Броски: 33 (13+17+3) - 44 (10+13+21).

Судьи: Наумов, Щенев.

10 марта. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Счет в серии: 4:1