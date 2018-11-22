"Трактор" обыграл "Нефтехимик"

"Трактор" выиграл у "Нефтехимика" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забрасывали Кристиан Томас (дважды) и Игорь Полыгалов. У гостей отличились Рафаэль Бикмуллин и Ильдар Шиксатдаров.

"Трактор" набрал 27 очков и занимает десятое место в Восточной конференции. У "Нефтехимика" 28 очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Томас - 1 (Энлунд, Стоа), 3:16 - 1:0. Бикмуллин - 1 (Брынцев), 13:13 - 1:1. Томас - 2 (Энлунд), 34:19 - 2:1. Полыгалов - 8 (Глинкин), 38:49 - 3:1. Шиксатдаров - 3 (бол., Шарипзянов), 52:59 - 3:2.

Вратари: Демченко - Ежов (58:02).

Штраф: 15 - 35.

Броски: 19 (4+11+4) - 34 (12+13+9).

Судьи: Кулев, Наумов.

22 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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