"Трактор" обыграл "Локомотив" и одержал третью победу подряд

"Трактор" обыграл "Локомотив" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинский клуб одержал третью победу кряду, в то время как ярославцы проиграли второй матч подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге и Артем Пеньковский. У "Локо" отличились Александр Полунин и Якуб Накладал.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Полунин – 4 (Коршков, Красковский), 1:06 – 0:1. Полыгалов – 8 (Виделль, Гюнге), 9:13 – 1:1. Накладал – 7 (Козун, Контиола), 21:33 – 1:2. Гюнге – 11 (бол., Бэйлен, Щехура), 30:39 – 2:2. Пеньковский – 4 (Черников, Ю. Петров), 52:41 – 3:2.

Вратари: Францоуз – Судницин (59:03).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 22 (7+10+5) – 44 (12+14+18).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

27 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.