"Трактор" обыграл "Барыс" и продлил победную серию до трех игр

"Трактор" обыграл "Барыс" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинский клуб продлил победную серию до трех игр кряду, и все – на домашнем льду.

В составе победителей по шайбе забросили Рихард Гюнге и Алексей Кручинин, для которого эта шайба стала первой в сезоне. У гостей отличился Владислав Никулин, впервые забивший в КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Барыс" (Астана) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Никулин – 1 (Липин, Гурков), 18:26 – 0:1. Гюнге – 3 (бол., Щехура, Полыгалов), 22:10 – 1:1. Кручинин – 1 (Кокуев, Ал. Петров), 47:42 – 2:1.

Вратари: Демченко – Карлссон (58:47 – 58:54, 58:58).

Штраф: 8 – 8.

Броски: 27 (7+13+7) – 40 (11+16+13).

Судьи: Одиньш, Раводин.

30 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.