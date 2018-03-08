"Трактор" обратился к "Нефтехимику" по поводу грубой игры

"Трактор" на официальном сайте опубликовал открытое обращение директора клуба Ивана Сеничева к руководителям клуба "Нефтехимик" и главному тренеру Андрею Назарову​. Третий матч первого раунда плей-офф Восточной конференции в Кубке Гагарина "Нефтехимик" - "Трактор" (2:3) установил рекорд турнира по числу штрафных минут - 249.

Андрей Викторович! После сегодняшнего матча считаю уместным открыто обратиться к тебе. Уверен, наши старые и хорошие отношения предполагают подобный стиль этого обращения.



​К третьему матчу серии плей-офф "Трактор" - "Нефтехимик" со стороны хоккейного сообщества было особое внимание – наша пара считается на Востоке действительно самой непредсказуемой. Но то, что произошло на "Нефтехим Арене", не поддается цензуре и иначе как гопничеством и беспределом, скорее всего, назвать нельзя. Грязная и грубая игра со стороны хозяев площадки,увы, не имеющая ничего общего с хоккеем. Травмы получили несколько наших ведущих игроков.



​Андрей Викторович! Даже проигрывать надо уметь достойно, по-мужски, и ты это прекрасно знаешь. Завтрашний матч должен пройти совершенно в другом русле – красивого хоккея. То, что произошло сегодня, обязательно привлечет самое пристальное внимание дисциплинарного комитета КХЛ. Последуют определенные выводы со стороны руководителей лиги!