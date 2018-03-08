"Трактор" обратился к "Нефтехимику" по поводу грубой игры

"Трактор" на официальном сайте опубликовал открытое обращение директора клуба Ивана Сеничева к руководителям клуба "Нефтехимик" и главному тренеру Андрею Назарову. Третий матч первого раунда плей-офф Восточной конференции в Кубке Гагарина "Нефтехимик" - "Трактор" (2:3) установил рекорд турнира по числу штрафных минут - 249.
Андрей Викторович! После сегодняшнего матча считаю уместным открыто обратиться к тебе. Уверен, наши старые и хорошие отношения предполагают подобный стиль этого обращения.
К третьему матчу серии плей-офф "Трактор" - "Нефтехимик" со стороны хоккейного сообщества было особое внимание – наша пара считается на Востоке действительно самой непредсказуемой. Но то, что произошло на "Нефтехим Арене", не поддается цензуре и иначе как гопничеством и беспределом, скорее всего, назвать нельзя. Грязная и грубая игра со стороны хозяев площадки,увы, не имеющая ничего общего с хоккеем. Травмы получили несколько наших ведущих игроков.
Андрей Викторович! Даже проигрывать надо уметь достойно, по-мужски, и ты это прекрасно знаешь. Завтрашний матч должен пройти совершенно в другом русле – красивого хоккея. То, что произошло сегодня, обязательно привлечет самое пристальное внимание дисциплинарного комитета КХЛ. Последуют определенные выводы со стороны руководителей лиги!
Самуэльслн
Назар, денег же полно у тебя. Организуй новый вид спорта - БОИ НА ЛЬДУ. Знакомые из Витязя и Барыса подтянутся и будет друг другу мутузить. Разъезжать по небольшим городам и весям. Поставят на центральной площади города N. шапито, где вы будете "радовать" публику своим цирком, но не ХОККЕЕМ....
09:19
babay07
Команду жалко. С таким "тренером" карьеру себе испортить как два пальца об лёд. Витязь с ним чуть из лиги не вылетел, из Казахстана прогнали, из СКА прогнали, а его похоже ничему жизнь не учит. Теперь решил Нефтехимик загнать поглубже. По несколько человек одного прессуют, а что такое хоккей забыли.
07:39
pojarniy
Назаров как был тупым защитником, так и остался. И только хоккеистов портит. Гнать его в ВХА вслед за его бойцами из Барыса.
07:13
Михаил/В
Фуля Трактор, так ответьте завтра по мужски, а не по бабски нойте и жальтесь. Чё, бомбит-то так, а татарчата? И так в серии 3-0, "по-мужски" ему ответьте. Мужсчинка, мля, нашёлся... Неумытый..
06:06
Фуля
Трактор, так ответьте завтра по мужски, а не по бабски нойте и жальтесь.
01:08
Фуля
Наконец-то в Куриной Хлипленькой Лиге Хоккей начался, а не балет на льду. С нетерпением жду продолжения. Даже смотреть завтра буду, а то лет 5 уже не смотрел наш псевдохоккей.
01:06
лепило
Все эти слова- об стенку горох. Крыша у наза съехала. И так долго держался...
00:53