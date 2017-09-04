Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:54 4 сентября | Хоккей — КХЛ

"Трактор" обменял Брюле на Гюнге


Как стало известно "СЭ", "Трактор" завершил обмен с "Куньлунем". В Поднебесную отправился канадский форвард Жильбер Брюле, в обратном направлении - нападающий Рихард Гюнге из Швеции. Ранее генменеджер южноуральцев Евгений Губарев заявил "СЭ", что североамериканец не подходит под командную концепцию, и добавил, что успех сделки зависит от готовности "Куньлуня" компенсировать разницу по зарплате легионера.

Китайский клуб дважды выставлял скандинава в список отказов для сокращения призовых. В нынешнем сезоне он ни разу не вышел на лед в чемпионате КХЛ. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий