"Трактор" обменял Брюле на Гюнге

Как стало известно "СЭ", "Трактор" завершил обмен с "Куньлунем". В Поднебесную отправился канадский форвард Жильбер Брюле, в обратном направлении - нападающий Рихард Гюнге из Швеции. Ранее генменеджер южноуральцев Евгений Губарев заявил "СЭ", что североамериканец не подходит под командную концепцию, и добавил, что успех сделки зависит от готовности "Куньлуня" компенсировать разницу по зарплате легионера.

Китайский клуб дважды выставлял скандинава в список отказов для сокращения призовых. В нынешнем сезоне он ни разу не вышел на лед в чемпионате КХЛ. (Евгений БЕЛОУСОВ)