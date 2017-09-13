"Трактор" нанес "Динамо" третье поражение кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" – "Трактор" завершился победой команды из Челябинска – 4:1. Для столичного коллектива это поражение стало третьим кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Трактор" (Челябинск) – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Щехура – 7 (Бэйлен, Пеньковский), 12:39 – 0:1. Гюнге – 1 (бол., Полыгалов, Щехура), 13:21 – 0:2. Полыгалов – 2 (Пеньковский, Кравцов), 22:24 – 0:3. А. Алексеев – 4, 49:14 – 1:3. Рыбаков – 3 (п.в.), 59:21 – 1:4.

Вратари: Еременко (57:02 – 59:21) – Францоуз.

Штраф: 21 – 25.

Броски: 37 (6+13+18) – 20 (11+6+3).

Судьи: Белов, Сергеев.

13 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.