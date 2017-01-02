"Трактор" намерен продлить контракт со Щехурой в январе

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев заявил, что в январе клуб начнет переговоры с форвардом Полом Щехурой о продлении контракта. Также менеджер рассказал о формировании команды на следующий сезон. 31-летний канадец в текущем сезоне провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 34 (10+24) очка. Ранее он выступал за "Тампа-Бэй", "Баффало", рижское и минское "Динамо".

– Наши финансовые ресурсы на этот сезон закрыты, команда укомплектована, – цитирует сайт "Трактора" Губарева. – Вместе с тем уже сейчас мы – вместе с главным тренером – ведем серьезную работу по формированию команды на следующий сезон. Обсуждаем, кого переподписать, новичков. При этом, конечно, смотрим на соотношение "цена-качество". В конце января – начале февраля будет известен бюджет клуба на следующий сезон, исходя из этого, мы будем строить свою селекционную кампанию.

Некоторых игроков мы рассчитываем переподписать уже в январе. С кем? Пол Щехура. Это просьба Анвара Гатиятулина, наше общее решение. Предложение уже направлено агенту Пола. Не буду называть клубы, но это правда – нам предлагали обмен. Интерес был серьезным. Но, разумеется, мы Пола не отпустили.