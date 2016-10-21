"Трактор" на выезде одолел "Куньлунь"

Пекинский "Куньлунь" на своем льду уступил челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:3. "Куньлунь" в последних четырех матчах потерпел три поражения. "Трактор" набрал 30 очков и вышел на 7-е место в турнирной таблице восточной конференции. "Куньлунь" с 27 баллами остался 12-м.

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"Куньлунь" (Пекин) – "Трактор" (Челябинск) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Кольцов – 8, 1:03 – 0:1. Виделль – 2 (Беллемор), 1:35 – 1:1. Белов – 3 (Зиновьев), 24:48 – 1:2. Белов – 4, 56:32 – 1:3. Вярн – 7 (Лахти, Мянтюля), 56:53 – 2:3.

Вратари: Макаров (58:22) – Францоуз.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 25 (6+9+10) – 28 (7+13+8).

Судьи: Белов, Щенев.

21 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.