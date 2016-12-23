"Трактор" на выезде обыграл "Барыс"

"Трактор" на выезде нанес поражение "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:3. Челябинская команда набрала 75 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. У "Барыса" осталось в активе 59 баллов и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Трактор" (Челябинск) – 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Голы: Щехура – 9 (Якуценя, Кручинин), 3:30 – 0:1. Щехура – 10 (бол., Кручинин, Ал. Петров), 31:23 – 0:2. Ал. Петров – 4 (бол., Кручинин), 39:02 – 0:3. Баркер – 6 (бол., Тривино), 42:23 – 1:3. Доус – 24 (бол., Даллмэн), 54:49 – 2:3. Кручинин – 9 (Якуценя), 56:11 – 2:4. Доус – 25 (Семенов, Бойд), 57:02 – 3:4.

Вратари: Карлссон (58:43 – 58:46, 59:41) – Францоуз.

Штраф: 66 – 8.

Броски: 35 (9+12+14) – 27 (11+10+6).

Судьи: Букин, Соин.

23 декабря. Астана. "Барыс-Арена".