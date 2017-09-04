"Трактор" может обменять Брюле на Гюнге, если "Куньлунь" компенсирует зарплату шведа

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев прокомментировал информацию об обмене нападающего Жильбера Брюле в "Куньлунь" на форварда Рихарда Гюнге.

– Мы пока еще только обдумываем возможный обмен. Ведутся переговоры, а решение не принято. Все зависит от финансовой составляющей. Если Гюнге приедет на те же деньги, за которые играл Брюле, а оставшееся "Куньлунь" компенсирует, тогда мы договоримся. Меня не устраивает игра Жильбера. Он не подходит под нашу концепцию, под нашу систему, – отметил Губарев.

В текущем сезоне на счету 30-летнего Брюле 0 очков в 6 матчах за "Трактор" при показателе полезности "-2". 30-летнего Гюнге дважды выставляли на драфт отказов, но никто так шведа и не забрал. Ни одной игры он пока не провел. (Игорь ЕРОНКО)