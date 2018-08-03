"Трактор" и "Адмирал" одержали победы в товарищеских матчах

Сегодня состоялись очередные товарищеские матчи клубов КХЛ. "Адмирал" со счетом 2:0 обыграл "Амур", благодаря голам Ивана Мищенко и Василия Стрельцова. В другой встрече "Трактор" победил "Северсталь" со счетом 3:0. По шайбе забросили Игорь Исаев, Пол Щехура и Семен Кокуев.

Товарищеский матч

"Адмирал" (Владивосток) – "Амур" (Хабаровск) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: В. Стрельцов – 1 (Черников, А. Стрельцов), 29:00 – 1:0. Мищенко – 1 (п.в.), 59:49 – 2:0.

"Трактор" (Челябинск) – "Северсталь" (Череповец) – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Исаев – 1 (бол., Шаров, Лапенков), 22:30 – 1:0. Щехура – 1 (бол., Бергстрем, Бэйлен), 23:43 – 2:0. Кокуев – 1 (Бородкин, Пеньковский), 29:59 – 3:0.