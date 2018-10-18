"Трактор" дома в овертайме уступил "Барысу"

"Трактор" в овертайме проиграл "Барысу" (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе челябинского клуба дубль сделал Александр Шаров. Также отличились Антон Глинкин и Александр Рыбаков. У "Барыса" голы в активе Андре Петерссона, Брэндона Боченски (дважды), Джесси Блэкера и Мэттью Фрэттина.

"Барыс" набрал 24 очка и занимает шестое место на Востоке. У "Трактора" 16 очков и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Барыс" (Астана) - 4:5 ОТ (1:0, 3:2, 0:2, 0:1)

Голы: Шаров - 1 (Рыбаков), 11:05 - 1:0. Петерссон - 6, 24:27 - 1:1. Глинкин - 1 (Петров, Кравцов), 26:42 - 2:1. Рыбаков - 2 (мен.), 35:29 - 3:1. Боченски - 5 (Даллмэн), 36:08 - 3:2. Шаров - 2 (Бергстрем, Стоа), 38:53 - 4:2. Блэкер - 2, 54:49 - 4:3. Фраттин - 7, 59:29 - 4:4. Боченски - 6 (Фраттин), 61:09 - 4:5.

Вратари: Демченко - Карлссон (58:06 - 59:29).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 19 (6+8+5+0) - 43 (12+15+14+2).

Судьи: Белов, Раводин.

18 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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