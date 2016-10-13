"Трактор" дома уступил "Югре"

Челябинский "Трактор" на своем льду проиграл "Югре" из Ханты-Мансийска. Игра завершилась со счетом 2:0. "Трактор" потерпел пятое поражение подряд. "Югра" же набрала 28 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице восточной конференции.

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"Трактор" (Челябинск) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Горбунов – 3 (Варфоломеев), 1:28 – 0:1. Майоров – 1 (Медведев), 5:15 – 0:2.

Вратари: Францоуз (58:47) – Шарыченков.

Штраф: 2 – 10.

Броски: 21 (4+7+10) – 23 (5+13+5).

Судьи: Гусев, Кулев.

13 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.