"Трактор" дома уступил "Сочи"

"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Сочи" (2:4).
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) – "Сочи" – 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Бэйлен – 2 (Губарев, Петров), 10:56 – 1:0. Кокуев – 1 (Петров), 13:53 – 2:0. Йокипакка – 4 (бол., Коллинс, Росен), 17:51 – 2:1. Воробьев – 1, 27:04 – 2:2. Рахимуллин – 4, 32:33 – 2:3. Росен – 8 (п.в.), 58:35 – 2:4.
Вратари: Демченко (58:00 – 58:35) – Шикин.
Штраф: 6 – 4.
Броски: 38 (11+9+18) – 28 (11+11+6).
Судьи: Беляев, Кулаков.
4 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.
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