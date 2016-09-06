"Трактор" дома проиграл "Йокериту"

"Трактор" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Йокериту". Победная шайба на счету нападающего Маси Марьямяки.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Хишон - 1 (Хухтала), 17:48 - 0:1. Кольцов - 4 (Якуценя), 28:55 - 1:1. Марьямяки - 1 (Ниеми, Салминен), 54:51 - 1:2.

Вратари: Демченко (59:39) - Запольски.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 41 (12+19+10) - 30 (11+5+14).

Судьи: Балушка, Овчинников.

6 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В. К. Белоусова.