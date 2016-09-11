"Трактор" дома победил рижское "Динамо"

"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское "Динамо" – 3:0. Дублем в составе челябинской команды отметился нападающий Максим Якуценя.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Рига) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Белов - 1 (бол., Мирнов, Якуценя), 36:55 - 1:0. Якуценя - 2 (Щехура), 49:48 - 2:0. Якуценя - 3 (бол., Кольцов), 51:01 - 3:0.
Нереализованный буллит: Кручинин (56:31, Трактор).
Вратари: Демченко - Седлачек.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 28 (13+9+6) - 21 (3+9+9).
Судьи: Бутурлин, Гебеи.
11 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.