16:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Трактор" дома победил рижское "Динамо"

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"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское "Динамо" – 3:0. Дублем в составе челябинской команды отметился нападающий Максим Якуценя.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Рига) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Белов - 1 (бол., Мирнов, Якуценя), 36:55 - 1:0. Якуценя - 2 (Щехура), 49:48 - 2:0. Якуценя - 3 (бол., Кольцов), 51:01 - 3:0.

Нереализованный буллит: Кручинин (56:31, Трактор).

Вратари: Демченко - Седлачек.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 28 (13+9+6) - 21 (3+9+9).

Судьи: Бутурлин, Гебеи.

11 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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