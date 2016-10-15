"Трактор" дома переиграл "Автомобилист"

"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Автомобилист" – 3:2. Дублем в составе челябинской команды отметился нападающий Александр Черников. Подопечные Андрея Разина потерпели девятое поражение в последних десяти встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Тичар – 6 (Симаков, Щемеров), 10:25 – 0:1. Кольцов – 7 (Бородкин, Ю. Петров), 11:47 – 1:1. Черников – 3 (Кольцов), 33:20 – 2:1. Черников – 4 (Ю. Петров, Панков), 44:22 – 3:1. Симаков – 1 (бол., Тимашов, Тичар), 56:29 – 3:2.

Вратари: Демченко – Устинский (55:48 – 56:29, 58:51).

Штраф: 8 – 4.

Броски: 42 (10+22+10) – 28 (8+6+14).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

15 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.