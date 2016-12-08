"Трактор" дома обыграл "Амур"

"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Амур" – 3:1. Решающую шайбу забросил Кирилл Кольцов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) - "Амур" (Хабаровск) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Рой - 10 (Пестунов, Кольцов), 17:32 - 1:0. Кольцов - 9 (бол., Пестунов, Щехура), 38:45 - 2:0. Попов - 2 (Ли, Назаров), 41:55 - 2:1. Якуценя - 10 (п.в., Кручинин), 58:39 - 3:1.
Вратари: Демченко - Метсола (58:26 - 58:39, 59:02).
Штраф: 8 - 10.
Броски: 34 (12+12+10) - 26 (9+7+10).
Судьи: Бутурлин, Оскирко.
8 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.