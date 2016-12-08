19:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Трактор" дома обыграл "Амур"

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"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Амур" – 3:1. Решающую шайбу забросил Кирилл Кольцов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Амур" (Хабаровск) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Рой - 10 (Пестунов, Кольцов), 17:32 - 1:0. Кольцов - 9 (бол., Пестунов, Щехура), 38:45 - 2:0. Попов - 2 (Ли, Назаров), 41:55 - 2:1. Якуценя - 10 (п.в., Кручинин), 58:39 - 3:1.

Вратари: Демченко - Метсола (58:26 - 58:39, 59:02).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 34 (12+12+10) - 26 (9+7+10).

Судьи: Бутурлин, Оскирко.

8 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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