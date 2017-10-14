"Трактор" благодаря шайбе Кручинина обыграл "Слован"

"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду обыграл "Слован" со счетом 2:1. Победный гол забил Алексей Кручинин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Слован" (Братислава) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Гюнге - 5 (бол., Щехура, Полыгалов), 14:05 - 1:0. Вьеденски - 7 (бол., Кашпар), 16:22 - 1:1. Кручинин - 4 (Мамаев), 25:33 - 2:1.

Вратари: Францоуз - Штепанек (59:30).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 36 (12+13+11) - 32 (10+12+10).

Судьи: Ансонс, Букин.

14 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.