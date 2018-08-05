"Торпедо" забросило шесть шайб в ворота минского "Динамо"

В рамках предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области "Торпедо" обыграло минское "Динамо" со счетом 6:1.
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Кубок губернатора Нижегородской области
"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Динамо" (Минск) – 6:1 (0:0, 5:1, 1:0)
Голы: Ильин – 1 (бол.), 23:42 – 1:0. Уиркош – 1 (бол., Беннетт), 25:10 – 1:1. Жафяров – 1, 26:55 – 2:1. Варнаков – 1 (Баранцев, Паршин), 31:08 – 3:1. Шепелев – 1, 32:49 – 4:1. Кейлоф – 2 (Миле), 33:37 – 5:1. Галузин – 2 (Варнаков), 55:42 – 6:1.
Вратари: Галимов – Карнаухов.
Судьи: Бирин, Кулаков.
5 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
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