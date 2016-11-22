"Торпедо" забросило пять безответных шайб "Медвешчаку"

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ всухую победило "Медвешчак" - 5:0. Нижегородский клуб одержал пятую победу в последних шести встречах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Медвешчак" (Загреб) - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Галузин - 6 (Грачев), 13:58 - 1:0. Эштон - 8 (Норман), 26:10 - 2:0. Норман - 3 (Мозер, Аляев), 43:23 - 3:0. Семин - 8 (Фролов, Даугавиньш), 51:44 - 4:0. Фролов - 5 (бол., Аляев), 56:12 - 5:0.
Вратари: Проскуряков - Гарнетт (54:45 - 55:30).
Штраф: 8 - 35.
Броски: 24 (8+8+8) - 27 (11+14+2).
Судьи: Гебеи, Кулаков.
22 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".