21:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Торпедо" забросило пять безответных шайб "Медвешчаку"

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"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ всухую победило "Медвешчак" - 5:0. Нижегородский клуб одержал пятую победу в последних шести встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Медвешчак" (Загреб) - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Галузин - 6 (Грачев), 13:58 - 1:0. Эштон - 8 (Норман), 26:10 - 2:0. Норман - 3 (Мозер, Аляев), 43:23 - 3:0. Семин - 8 (Фролов, Даугавиньш), 51:44 - 4:0. Фролов - 5 (бол., Аляев), 56:12 - 5:0.

Вратари: Проскуряков - Гарнетт (54:45 - 55:30).

Штраф: 8 - 35.

Броски: 24 (8+8+8) - 27 (11+14+2).

Судьи: Гебеи, Кулаков.

22 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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