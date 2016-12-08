"Торпедо" в серии буллитов обыграло "Ладу"

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Ладу" (2:1 Б). Победный буллит на счету Джона Нормана.

Победа позволила команде из Нижнего Новгорода, занимающей третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, увеличить отрыв от "Локомотива", располагающегося на четвертой позиции. "Лада" после 40 матчей занимает 11-е место на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) - "Лада" (Тольятти) - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Макмиллан - 12 (мен.), 17:37 - 1:0. Бочаров - 12 (бол., Комаров, Белоусов), 48:07 - 1:1.

Победный буллит: Норман.

Вратари: Бирюков (Проскуряков, 65:00) - Ежов.

Штраф: 3 - 6.

Броски: 27 (5+14+6+2) - 22 (9+6+7+0).

Судьи: Гусев, Кулев.

8 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".