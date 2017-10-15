"Торпедо" в Риге обыграло "Динамо"

Нижегородское "Торпедо" на выезде обыграло рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе гостей по одной шайбе забросили Евгений Грачев, Кирилл Ураков и Егор Дугин.

Отметим, для "Торпедо" эта победа стала третьей подряд. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые потерпели 19-е поражение в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Грачев - 1, 3:50 - 0:1. Ураков - 1 (Смолин, Тичар), 27:55 - 0:2. Дугин - 4 (Даугавиньш, Сергиенко), 42:40 - 0:3. Салмела - 1 (бол., Столлери, Кристо), 44:55 - 1:3.

Вратари: Армалис (56:13 - 58:58, 59:44 - 59:48) - Лисутин.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 15 (6+2+7) - 29 (6+17+6).

Судьи: Бирин, Гофман.

15 октября. Рига. Арена Рига.