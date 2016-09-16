"Торпедо" в овертайме одолело "Локомотив"

"Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Локомотив" – 2:1 ОТ. Решающую шайбу на первой минуте овертайма забросил нападающий Фредерик Петтерссон. Ярославский клуб после серии из пяти побед кряду потерпел второе поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Тальбо - 3 (бол., Козун, Кронвалль), 37:28 - 1:0. Лофквист - 2 (Эштон, Норман), 49:21 - 1:1. Петтерссон - 2 (бол., Галузин, Рассказов), 60:25 - 1:2.

Вратари: Судницин - Проскуряков (Касутин, 37:28, Проскуряков, 38:35).

Штраф: 31 - 8.

Броски: 30 (10+12+8+0) - 25 (6+6+12+1).

Судьи: Гебеи, Кулев.

16 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".