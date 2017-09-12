"Торпедо" в овертайме обыграло "Нефтехимик", продлив победную серию до трех матчей

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" в овертайме одержали волевую победу над "Нефтехимиком" – 3:2. В составе нижегородцев по два очка набрали нападающие Егор Дугин, Жига Еглич и защитник Денис Баранцев.

Отметим, что сегодняшняя победа стала для "оленей" третьей к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шарипзянов - 2 (Жердев, Нестрашил), 10:41 - 1:0. Галимов - 1 (Куликов), 25:48 - 2:0. Баранцев - 4 (бол., Еглич, Даугавиньш), 35:39 - 2:1. Баранцев - 5 (бол., Еглич, Дугин), 38:40 - 2:2. Дугин - 2 (Кундратек), 63:38 - 2:3.

Вратари: Ежов - Галимов.

Штраф: 6 - 14.

Броски: 26 (11+8+5+2) - 37 (10+16+9+2).

Судьи: Гофман, Ержабек.

12 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".