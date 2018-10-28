"Торпедо" в гостях обыграло "Авангард"

"Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло "Авангард" со счетом 3:1. Победный гол забил Роберт Саболич.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Жафяров - 4 (Баранцев, Орлов), 44:51 - 0:1. Саболич - 6 (Орлов, Баранцев), 49:35 - 0:2. Петров - 3 (Деарне, Фрэнсон), 51:47 - 1:2. Варнаков - 6 (п.в., Орлов, Галимов), 59:01 - 1:3.

Вратари: Бобков (58:12 - 59:01, 59:13 - 59:20, 59:36) - Галимов.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 31 (9+9+13) - 30 (10+9+11).

Судьи: Белов, Одиньш.

28 октября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".