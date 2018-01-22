16:43 | Хоккей — КХЛ

"Торпедо" сыграет с "Локомотивом" и "Авангардом" во время паузы на Игры-2018


"Торпедо" во время паузы на Олимпиаду-2018 проведет сбор в Нижнем Новгороде и два контрольных матча в Ярославле, сообщает пресс-служба команды. 20 февраля "Торпедо" сыграет с "Локомотивом", а 21 февраля – с "Авангардом".

По словам главного тренера команды Петериса Скудры, основной упор будет сделан на физическую и тактическую подготовку, а также на игру в неравных составах.

Регулярный чемпионат КХЛ для "Торпедо" возобновится 27 февраля, нижегородцы сыграют в Казани с "Ак Барсом".

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/14353-plan-podgotovki-torpedo.html

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Материалы других СМИ
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