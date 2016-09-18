"Торпедо" снова в гостях победило "Локомотив"

"Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Локомотив" – 3:0. Решающую шайбу забросил защитник Максим Осипов. Отметим, что это поражение стало для ярославского клуба третьим подряд. В предыдущей встрече "Локо" также дома уступил "Торпедо" – 1:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Торпедо" НН (Нижний Новгород) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Осипов - 3 (Рассказов, Воробьев), 29:39 - 0:1. Даугавиньш - 4 (Егоршев, Грачев), 39:11 - 0:2. Петтерссон - 3 (п.в., Потапов), 59:48 - 0:3.

Вратари: Мурыгин (59:30 - 59:48) - Проскуряков.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 27 (13+9+5) - 26 (9+8+9).

Судьи: Конц, Сидоренко.

18 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".