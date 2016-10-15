Нижегородское "Торпедо" разгромило новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Металлург" (Новокузнецк) – 6:1 (2:1, 4:0, 0:0)
Голы: Мусин – 1 (Лямкин), 12:02 – 0:1. Шуленин – 2 (Жердев), 17:20 – 1:1. Лофквист – 4 (бол., Даугавиньш, Семин), 18:49 – 2:1. Осипов – 5, 27:41 – 3:1. Егоршев – 1 (Эштон), 28:12 – 4:1. Даугавиньш – 6 (бол., Потапов), 33:42 – 5:1. Эштон – 6 (бол., Шураков, Жердев), 39:51 – 6:1.
Вратари: Проскуряков – Бирюков (Кареев, 40:00).
Штраф: 29 – 6.
Броски: 34 (11+18+5) – 16 (4+5+7).
Судьи: Лаврентьев, Цыплаков.
15 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".