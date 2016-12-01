15:59 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Торпедо" расторгло контракт с Касутиным

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Нижегородское "Торпедо" на официальном сайте объявило о расторжении контракта с голкипером Иваном Касутиным. 30-летний россиянин в сезоне-2014/15 выступал за клуб из Нижнего Новгорода, а в этом году вернулся в нижегородский коллектив. Тем не менее в текущем сезоне он провел 10 матчей, отражая 86,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3,51. 

Напомним, что вчера "Торпедо" потерпело поражение от "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ, а Касутин пропустил 5 голов.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12309-ivan-kasutin-pokidaet-torpedo.html

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