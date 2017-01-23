"Торпедо" проиграло "Северстали" и упустило шанс обойти "Локомотив"

"Северсталь" обыграла "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Нижегородцы уступили в третьем поединке подряд и упустили шанс обогнать "Локомотив" и вернуться на третье место на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Северсталь" (Череповец) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Хохлов - 1 (Чернов, Стасенко), 3:55 - 0:1. Полак - 8 (Чернов), 20:43 - 0:2. Эштон - 17 (бол., Жердев, Грачев), 26:46 - 1:2. Трунев - 15 (бол., Трубачев, Вовченко), 51:45 - 1:3.

Вратари: Проскуряков - Коварж.

Штраф: 4 - 14.

Броски: 27 (8+10+9) - 19 (6+10+3).

Судьи: Ибатулин, Щенев.