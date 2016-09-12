"Торпедо" проиграло "Адмиралу"

"Торпедо" на своем льду уступило "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу в серии буллитов забросил нападающий Андрей Сигарев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Потапов - 1 (бол., Рассказов), 1:41 - 1:0. Саболич - 3 (бол., Ткачев, Блум), 8:10 - 1:1. Эштон - 2 (Жердев), 12:01 - 2:1. Саболич - 4 (Ткачев), 36:19 - 2:2.

Победный буллит: Сигарев.

Вратари: Проскуряков - Налимов (Серебряков, 12:01).

Штраф: 8 - 16.

Броски: 29 (7+14+8+0) - 19 (7+6+6+0).

Судьи: Ансонс, Бондарь.

12 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".