"Торпедо" продлило контракты с Аляевым и Кулеминым

Защитник Артем Аляев и форвард Вячеслав Кулемин подписали новые контракты с "Торпедо", информирует официальный сайт нижегородцев. Также в системе клуба останутся вратарь Андрей Суханов и защитник Олег Халемин. Новые соглашения всех игроков рассчитаны до конца сезона-2018/19.

Аляев в минувшем сезоне принял участие в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ и набрал 8 (6+2) очков. В пяти матчах плей-офф на его счету одна передача.

Кулемин сыграл в 55 матчах, в которых набрал 9 (4+5) очков. В пяти матчах плей-офф у него также одна передача.