"Торпедо" прервало серию из 6 поражений, победив "Нефтехимик"

"Торпедо" обыграло "Нефтехимик" в матче регулярного сезона КХЛ - 4:2. Хозяева прервали шестиматчевую серию поражений, а гости, в свою очередь, в четвертой встрече кряду.

В составе "Торпедо" шайбы забросили Каспарс Даугавиньш, Михаил Григорьев, Григорий Желдаков и Михаил Жуков. У "Нефтехимика" отличились Богдан Якимов и Рафаэль Бикмуллин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Якимов – 8 (Шафигуллин, Бикмуллин), 5:17 – 0:1. Даугавиньш – 8 (Дугин, Сергиенко), 13:17 – 1:1. Бикмуллин – 1 (Шафигуллин), 34:21 – 1:2. Григорьев – 6 (Саболич, Желдаков), 36:43 – 2:2. Желдаков – 1 (Жуков, Дугин), 53:10 – 3:2. Жуков – 1 (п.в., Костицын), 59:50 – 4:2.

Вратари: Лисутин – Ежов (58:50 – 59:50).

Штраф: 8 – 2.Броски: 29 (9+10+10) – 21 (9+5+7).

Судьи: Ержабек, Фатеев.

10 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".