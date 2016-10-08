"Торпедо" прервало победную серию "Куньлуня"

В матче роегулярного чемпионата КХЛ нижегородское "Торпедо" в гостях обыграло "Куньлунь" со счетом 4:2. Команда Петериса Скудры прервала трехматчевую победную серию китайского клуба.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Кулемин – 1 (Потапов, Ураков), 4:18 – 0:1. Жердев – 1 (Даугавиньш, Семин), 12:39 – 0:2. Лофквист – 3 (Даугавиньш, Семин), 21:09 – 0:3. Флери – 3 (бол., Виделль, Виклунд), 28:18 – 1:3. Беллемор – 2 (бол., Коллинс, Флери), 29:00 – 2:3. Даугавиньш – 6 (Семин, Лофквист), 40:24 – 2:4.

Вратари: Макаров (58:51) – Проскуряков.

Штраф: 17 – 31.

Броски: 25 (5+12+8) – 17 (9+4+4).

Судьи: Бутурлин, Сергеев.

8 октября. Пекин. LeSports Center.