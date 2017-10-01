"Торпедо" прервало победную серию из четырех матчей, проиграв ЦСКА

ЦСКА на домашнем льду победил "Торпедо" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Заброшенными шайбами за армейцев отметились Кирилл Капризов, Константин Окулов, Андрей Кузьменко и Максим Шалунов.
ЦСКА одержал вторую победу подряд, нижегородцы прервали победную серию из четырех игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Капризов – 6 (Попов, Шалунов), 0:25 – 1:0. Окулов – 3 (Робинсон, Кузьменко), 5:00 – 2:0. Кузьменко – 4 (Окулов, Светлаков), 26:27 – 3:0. Шалунов – 3 (Попов, Капризов), 54:56 – 4:0.
Вратари: Сорокин – Галимов.
Штраф: 37 – 6.
Броски: 21 (12+4+5) – 20 (5+9+6).
Судьи: Белов, Гашилов.
1 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
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Glebuchev
Никитин,на следующую игру Капризова не ставь.Соблюдай ротацию.Ведь на что-то творческое у тебя этих самых не хватает...Которых Страшила искал.
20:36