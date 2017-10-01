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20:05 | Хоккей — КХЛ

"Торпедо" прервало победную серию из четырех матчей, проиграв ЦСКА

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ЦСКА на домашнем льду победил "Торпедо" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Заброшенными шайбами за армейцев отметились Кирилл Капризов, Константин Окулов, Андрей Кузьменко и Максим Шалунов.

ЦСКА одержал вторую победу подряд, нижегородцы прервали победную серию из четырех игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Капризов – 6 (Попов, Шалунов), 0:25 – 1:0. Окулов – 3 (Робинсон, Кузьменко), 5:00 – 2:0. Кузьменко – 4 (Окулов, Светлаков), 26:27 – 3:0. Шалунов – 3 (Попов, Капризов), 54:56 – 4:0.

Вратари: Сорокин – Галимов.

Штраф: 37 – 6.

Броски: 21 (12+4+5) – 20 (5+9+6).

Судьи: Белов, Гашилов.

1 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/calendar/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Glebuchev

Никитин,на следующую игру Капризова не ставь.Соблюдай ротацию.Ведь на что-то творческое у тебя этих самых не хватает...Которых Страшила искал.

20:36