"Торпедо" прервало победную серию "Авангарда"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" на своем льду одолело "Авангард" – 3:2. Решающая шайба на счету Фредрика Петтерссона. Нижегородцы прервали победную серию "ястребов", насчитывавшую четыре встречи. Несмотря на осечку, "Авангард" остался на втором месте в таблице Восточной конференции. "Торпедо" идет третьим на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Авангард" (Омск) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Пережогин – 8, 16:09 – 0:1. Фищенко – 1, 29:12 – 0:2. Жердев – 2 (бол., Шураков), 34:43 – 1:2. Эштон – 5 (бол., Шураков, Жердев), 38:54 – 2:2. Петтерссон – 5 (Эштон), 57:38 – 3:2.

Вратари: Проскуряков – Фурх (58:45 – 58:56, 59:07).

Штраф: 4 – 22.

Броски: 37 (8+16+13) – 18 (5+8+5).

Судьи: Беляев, Букин.

13 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".